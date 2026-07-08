استهداف إيراني لمراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين

ذكرت العلاقات العامة للجيش الايراني أن الطائرات المسيّرة الهجومية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شنّت فجر اليوم، هجومًا استهدف مراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في أعقاب الهجوم العدائي الذي شنّه الجيش الأمريكي على مناطق عسكرية ومدنية في جنوب البلاد، وهو ما اعتبره الجيش الإيراني خرقًا لبنود التفاهم الأربعة عشر.

-وأكد البيان الإيراني أن هذا الهجوم يأتي ردًا على الخروقات المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تُعد أهدافًا مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش.

فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الدفاعات الجوية البحرينية نجحت في التعامل مع هجمات إيرانية من جديد .