الجيش الإيراني: الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار

قال الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار الذي سبق واتفقنا عليه.

وذكر الجيش الإيراني انه وفقا للانتهاكات فإن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيراتنا.

كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني: دمرنا بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس بالبحرين وقاعدة علي السالم بالكويت.

تابع الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي الإرهابي انتهك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزجان وماهشهر

أردف |الحرس الثوري الإيراني: ردنا على الهجمات الأمريكية كان أوليا عبر عمليات مشتركة نفذتها قواتنا البحرية والجوية.