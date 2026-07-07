ماهى الصدفية وما أهم أعراضها ؟

الصدفية مرض التهابي وراثي يصيب الجلد بشكل أساسي وتتميز بتكاثر خلايا الجلد بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف المعدل الطبيعي و عندما تصل هذه الخلايا إلى سطح الجلد وتموت، تتشكل لويحات حمراء مرتفعة مغطاة بقشور بيضاء.

ووفقا لما جاء في موقع RX list تبدأ الصدفية عادةً بظهور حطاطة صغيرة متقشرة وعندما تتحد عدة حطاطات، تُشكل لويحات متقشرة وتظهر هذه اللويحات غالبًا في فروة الرأس والمرفقين والركبتين.

أعراض الصدفية

على الرغم من أن لويحات الصدفية قد تقتصر على مناطق صغيرة قليلة، إلا أن الحالة قد تشمل مساحات واسعة من الجلد في أي مكان في الجسم.

تختلف أعراض الصدفية باختلاف نوعها وتشمل الأعراض الشائعة للصدفية ما يلي:

بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية

بقع صغيرة متقشرة

جفاف وتشقق الجلد

حكة، أو حرقة، أو ألم

بقع مثيرة للحكة

تظهر نقاط نزيف صغيرة عند إزالة القشرة.