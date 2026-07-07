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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، بعد قليل، نظر دعوى الفنانة زينة والتي تطالب فيها بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه متجمد نفقة خادم.

 30 ألف جنيه للفنانة زينة


وكانت  المحكمة المختصة، قضت رفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة، وتأييد الحكم الصادر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول استئناف الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لـ توأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

محكمة الأسرة بمدينة نصر الفنانة زينة محكمة الأسرة الفنان أحمد عز

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