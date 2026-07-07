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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تطلق أكثر من 400 طائرة مسيّرة باتجاه العاصمة الروسية

روسيا والحرب الأوكرانية
روسيا والحرب الأوكرانية
محمد على

أطلقَت أوكرانيا أكثر من 400 طائرة مسيّرة باتجاه العاصمة الروسية موسكو، حسبما صرّح رئيس بلدية المدينة يوم الثلاثاء، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحاسمة في تركيا، والتي من المرجّح أن تهيمن الحرب على مجريات الحوار فيها.

تُؤكّد هذه الهجمات استخدام كييف للطائرات المسيّرة بعيدة المدى في الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تتعرّض المناطق الحدودية الروسية للقصف، وتواجه موسكو تصاعدًا في هجمات الطائرات المسيّرة.

ونشر رئيس البلدية، سيرجي سوبيانين، على منصة ماكس المدعومة من الدولة: "من المساء وحتى الساعة 6:00 صباحًا (03:00 بتوقيت جرينتش)، حلّقت أكثر من 430 طائرة مسيّرة باتجاه منطقة موسكو.

وقد تمّ تحييد معظمها من قِبل قوات الدفاع الجوي من مسافة بعيدة. كما تمّ تدمير 36 طائرة مسيّرة معادية أثناء اقترابها من موسكو".

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة بيلجورود، ألكسندر شوفاييف، إنّ عدّة ضربات صاروخية أوكرانية استهدفت مدينة بيلجورود في الجنوب الغربي والمنطقة المحيطة بها.

قال شوفاييف على قناة ماكس: "في قرية بيلوفسكوي، بمنطقة بيلجورود، قُتل أحد السكان المدنيين، للأسف، نتيجة الضربة الصاروخية الأولى".

ويأتي هذا بعد أن أسفرت غارات روسية عن مقتل 30 شخصًا في أوكرانيا يوم الاثنين، قبل يوم واحد من قمة الناتو الحاسمة التي تستمر يومين.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الحليفة على اتخاذ "قرارات حاسمة" في القمة التي ستُعقد في أنقرة بعد ساعات فقط من الضربات الدامية.

وقال زيلينسكي على فيسبوك: "من الأهمية بمكان أن يخرج العالم - وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون - من قمة الناتو في أنقرة بقرارات حاسمة لدعم دفاعنا الجوي".

وقد كثفت روسيا وأوكرانيا من ضرباتهما بعيدة المدى في الأشهر الأخيرة، حيث أبلغ الجانبان بانتظام عن هجمات بطائرات مسيرة وإطلاق صواريخ استهدفت مناطق بعيدة عن خط المواجهة.

الروسية هجمات الطائرات المسيّرة موسكو

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