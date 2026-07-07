وزير خارجية فنزويلا يعرب عن امتنانه للصين لإرسالها مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزالين الأخيرين

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل عن شكره وتقديره وامتنانة للصين لإرسالها مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد مؤخرا وتسببا في سقوط المئات من الضحايا.

وقال جيل - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن شحنة المساعدات التي وصلت من الصين كانت من بين أهم شحنات المساعدات التي تلقتها فنزويلا، مشيرا إلى أنها شملت خياما للنازحين ومولدات بنزين وديزل ومولدات طاقة شمسية ومواد أخرى لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين.

وأضاف جيل - في منشور له على تطبيق "تليجرام" - أن هذه المساعدات تظهر الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا والصين في كل الأوقات والظروف.

وقد أفادت أحدث الإحصاءات الرسمية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 3535 قتيلا و16 ألفا و740 مصابا.