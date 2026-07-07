القصة الكاملة لمشاجرة فادية عبد الغني مع مواطن بسبب حادث سيارة

علي مدار الساعات الماضية، انتشر فيديو مشاجرة بين الفنانة فادية عبد الغني، وأحد المواطنين، وقد أثار هذا المقطع جدلًا كبيرا.

وظهر في الفيديو انفعال الفنانة فادية عبدالغني علي أحد الأشخاص بعد أن صدمت سيارته، وسط تجمع عدد من المارة في موقع الحادث، بينما حاول البعض تهدئة الأجواء وإنهاء الخلاف بينهما .

واتهم أحد الأشخاص الفنانة فادية عبدالغني، بالتعدي عليه لفظيًا ورفض سداد قيمة إصلاح التلفيات بعدما قامت بصدم سيارته بسيارتها.

كما كشف المواطن أن فادية عبد الغني وجهت إليه ألفاظًا مسيئة، من بينها: «هسجنك يا كلب».