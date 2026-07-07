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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«فتاة المترو» يختتم عروضه على مسرح نهاد صليحة قبل عرضه بالمنصورة

محمد رياض
محمد رياض
أحمد إبراهيم

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عروض مسرحية «فتاة المترو» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة، وسط إشادات واسعة بالتجربة الفنية التي قدمها العرض، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي. 

وشهد العرض الختامي حضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، إلى جانب عدد من الفنانين والمسرحيين والمهتمين بالحركة المسرحية.

تفاصيل عرض فتاة المترو 

ومن المقرر أن يستكمل العرض عروضه بمدينة المنصورة التي تستضيف لأول مرة هذا العام عددًا من فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان.

ويأتي «فتاة المترو» ضمن مشروع المهرجان لدعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، حيث يحمل توقيع الكاتب هاني قدري، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، ويشارك في بطولته الفنان القدير عزت زين، فيما يقدم التمثيل والسينوغرافيا والإخراج خريجو ومتدربو ورش المهرجان، تحت الإشراف العام للمخرج محسن رزق.

ويتناول العرض فكرة الذاكرة الإنسانية، والنسيان، والتعلق بالآخرين، من خلال معالجة درامية تطرح عددًا من القضايا الإنسانية التي تمس وجدان المتلقي، في رؤية تؤكد أن المشاعر الإنسانية تظل الأكثر قدرة على البقاء والتواصل مع الجمهور.

وأكد الفنان محمد رياض أن النجاح الذي حققه العرض، وما شهده من إقبال جماهيري خلال ليالي عرضه، يعكس أهمية الاستثمار في النص المسرحي المصري والمواهب الشابة، مشيرًا إلى أن المهرجان سيواصل دعم مثل هذه التجارب التي تجمع بين المؤلفين والمخرجين والفنانين الشباب، وتسهم في تقديم أعمال مسرحية تعبر عن واقع المجتمع وقضاياه.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها باستضافة أكاديمية الفنون لعروض «فتاة المترو»، مؤكدة أن التعاون مع المهرجان القومي للمسرح المصري يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الثقافية والفنية، ويسهم في دعم الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لتقديم إبداعاتها على خشبات المسارح.

محمد رياض الفنان محمد رياض المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح نهاد صليحة مسرحية فتاة المترو

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