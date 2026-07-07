تأجيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تأجيل حفل ختام الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والذي تنظمه ضمن برامج وزارة الثقافة، ليقام في الثامنة

مساء بعد غد الأربعاء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، بدلا من اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام إعلان نتائج المهرجان وتكريم الفائزين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، بمشاركة نخبة من الفرق المسرحية التابعة للأقاليم، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الحركة المسرحية، وتقديم عروض تعبر عن قضايا المجتمع وتثري المشهد الثقافي المصري.