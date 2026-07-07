18 مصابا.. الداخلية السورية: انفجار القنبلتين وقع أثناء تفكيكهما ولم يشكلا خطرا على ماكرون

كشف التلفزيون السوري ، عن إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق، فيما نقلت وكالة سانا عن وزارة الداخلية السورية بأن الانفجاران وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق.

وحول حصيلة الضحايا، فقد أسفرا التفجيران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة.

وقالت سانا عن الداخلية السورية: الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك، مشيرة إلى أن العبوتان بدائيتان، ووضعت الأولى داخل سيارة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية مهملات.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر، وبحسب الداخلية السورية، فزيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها، مؤكدة بذلك ما سبق وأكده قصر الإليزيه الفرنسي.