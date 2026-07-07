11 دولة في الناتو تعلن شراء طائرات GlobalEye لتحديث قدرات الإنذار المبكر

أعلنت 11 دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي، اليوم /الثلاثاء/ خلال منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو في أنقرة، الشراء المشترك لطائرات Saab GlobalEye لتكون جزءاً من نظام الإنذار المبكر والتحكم الجوي الجديد للحلف، في خطوة تستهدف تحديث قدرات المراقبة الجوية والإنذار المبكر داخل الناتو.

وبحسب بيان للناتو، يمثل القرار مرحلة مهمة في استبدال جزء من الأسطول القديم لطائرات Boeing E-3 AWACS، التي اعتمد عليها الحلف لسنوات في مهام المراقبة والقيادة والسيطرة الجوية.

ومن المقرر أن يوفر نظام GlobalEye قدرات مراقبة متقدمة متعددة المجالات، تشمل الجو والبر والبحر من منصة واحدة، بما يعزز قدرة الحلف على كشف وتتبع التهديدات المعقدة، مثل أسراب الطائرات المسيّرة، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز.

وقال الناتو إن الطائرات الجديدة ستدعم الوعي الميداني للحلف، وتساعد في تعزيز عملياته وقدرته على الردع والدفاع، في وقت يعمل فيه الحلف على تحويل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى قدرات عسكرية ملموسة.

ويُعد المشروع مثالاً على التعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي، إذ تقود الصناعات الأوروبية والكندية الجانب الأكبر منه، مع مساهمات مهمة من شركات أميركية.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت ثماني دول حليفة مشروعاً تعاونياً جديداً لتوفير قدرات إنذار مبكر محمولة جواً تلبي متطلباتها الوطنية، من دون أن يوضح البيان تفاصيل إضافية بشأن الدول المشاركة في هذا المسار.

وتضم مجموعة الدول الـ11 المشاركة في شراء GlobalEye كلاً من بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنرويج، ورومانيا، والسويد.

ويأتي الإعلان ضمن حزمة أوسع من التعهدات الصناعية والعسكرية التي يكشف عنها الناتو خلال قمة أنقرة، بهدف تعزيز جاهزية الحلف وتحديث قدراته الدفاعية في مواجهة التهديدات المتزايدة.