حيل فعالة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.. تعرف عليها

مع تزايد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف، تتجه الأنظار إلى وسائل ترشيد استهلاك الطاقة للحد من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وقدم أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد الأسر على تقليل استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية يمثل العامل الأساسي في تحقيق وفر ملموس دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل.

وتحدث أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، عن طرق تقليل فاتورة الكهرباء في فصل الصيف، قائلا: هناك أجهزة كثيرة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، مثل السخان الكهربائي والغسالة والمايكرويف والمكيف الهوائي.

فصل الأجهزة لتقليل الاستهلاك

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، يجب علينا فصل الكهرباء عن السخان الكهربائي في حالة عدم استخدامه وضبط التكيف على درجة حرارة 24، وذلك لتقليل الاستهلاك الكهربائي.

وتابع: الثلاجة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة للغاية، كذلك الأمر مع الغسالة والغلاية الكهربائية.