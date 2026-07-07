قبل ما يمتد.. ماس كهربائي يشعل كافيه شهير في جرجا والحماية المدنية تتدخل في الوقت المناسب

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة جرجا في محافظة سوهاج، في منع كارثة محتملة، بعدما تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد الكافيهات بشارع الفؤادية، قبل امتداده إلى المباني أو المحال المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه بشارع الفؤادية بمدينة جرجا، الأمر الذي استدعى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع النيران.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل الكافيه المملوك للمواطن ع أ حيث كشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع النيران يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال محتويات الكافيه.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، قبل أن يمتد إلى العقارات أو المنشآت المجاورة، وهو ما حال دون وقوع خسائر أكبر.

وأسفر الحريق عن احتراق عدد من محتويات الكافيه، فيما لم تُسجل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين المتواجدين بالمنطقة وقت اندلاع النيران، واقتصرت الخسائر على التلفيات المادية.

وعقب انتهاء أعمال الإطفاء والتبريد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة، مع إخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق واستكمال الإجراءات القانونية.