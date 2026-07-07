العرش الذي استعصى على الأساطير.. رونالدو يقود قائمة نجوم لم يفوزوا بكأس العالم

لم تكن الدموع التي انهمرت من عيني كريستيانو رونالدو ، بعد خروج البرتغال من كأس العالم 2026 مجرد لحظة حزن عابرة، بل كانت نهاية فصل طويل من مطاردة الحلم الأكبر في كرة القدم فبعد ست مشاركات مونديالية، أسدل قائد البرتغال الستار على رحلته في البطولة الوحيدة التي بقيت بعيدة عن خزائنه المليئة بالألقاب.

الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16 لم تعنِ فقط وداع البرتغال، بل كانت إعلانا غير مباشر لنهاية حلم ظل يرافق رونالدو طوال أكثر من عقدين، لتؤكد من جديد أن كأس العالم لا تمنح نفسها حتى لأعظم النجوم.

الكأس التي هزمت الأساطير

على مدار تاريخ اللعبة، نجح كثير من اللاعبين في السيطرة على البطولات المحلية والقارية، وحصدوا الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا، لكنهم وقفوا عاجزين أمام لقب كأس العالم، البطولة التي لا تعترف بالأرقام الفردية وحدها، بل تحتاج إلى فريق كامل وظروف استثنائية.

ورونالدو ليس سوى أحدث المنضمين إلى قائمة طويلة من الأساطير الذين رحلوا دون حمل الكأس الذهبية.

ألفريدو دي ستيفانو أسطورة حرمته الإصابة

يعد ألفريدو دي ستيفانو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما صنع أمجاد ريال مدريد وقاده للتتويج بخمسة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بالكرة الذهبية مرتين.

لكن سوء الحظ حرمه من الظهور في كأس العالم 1962 بسبب الإصابة، لتظل البطولة الغائبة الوحيدة عن مسيرته الأسطورية.

يوهان كرويف كرة القدم الشاملة دون النهاية السعيدة

غير الهولندي يوهان كرويف شكل كرة القدم الحديثة، وأصبح رمزا للكرة الشاملة، وقاد هولندا إلى نهائي مونديال 1974، لكنه اصطدم بألمانيا الغربية وخسر المباراة النهائية، ليبقى واحدًا من أعظم اللاعبين الذين لم يحققوا اللقب العالمي.

بلاتيني ملك أوروبا الذي توقف عند نصف النهائي

حقق الفرنسي ميشيل بلاتيني كل المجد الممكن في أوروبا، وقاد فرنسا للفوز ببطولة أمم أوروبا 1984، لكنه لم ينجح في تجاوز عقبة نصف نهائي كأس العالم، بعدما ودع نسختي 1982 و1986 أمام ألمانيا الغربية.

ماركو فان باستن هداف بلا تتويج عالمي

كان ماركو فان باستن أحد أخطر المهاجمين في تاريخ اللعبة، وقاد ميلان للهيمنة الأوروبية، كما منح هولندا لقبها الأوروبي الوحيد عام 1988، إلا أن كأس العالم بقيت بعيدة عن متناوله رغم موهبته الاستثنائية.

كريم بنزيما سوء الحظ يطارده

امتلك كريم بنزيما مسيرة مذهلة مع ريال مدريد، لكن رحلته مع المنتخب الفرنسي كانت مليئة بالعقبات غاب عن مونديال 2018 الذي توجت به فرنسا بسبب خلافاته مع المنتخب، ثم حرمته الإصابة من المشاركة في نسخة 2022، ليظل حلم كأس العالم بعيدًا عنه.

لوكا مودريتش اقترب كثيرًا ولم يلمس الكأس

قاد لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى إنجاز تاريخي ببلوغ نهائي مونديال 2018، قبل أن يخسر أمام فرنسا، ثم حقق المركز الثالث في نسخة 2022، لكنه لم يتمكن من كتابة النهاية المثالية لمسيرته الدولية رغم إنجازاته الكبيرة.

كريستيانو رونالدو أعظم هداف بلا لقب مونديالي

حقق رونالدو كل شيء تقريبًا؛ خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمس كرات ذهبية، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخبات وأحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالأرقام القياسية.

لكن كأس العالم بقيت العقدة الوحيدة في مسيرته، إذ شارك في ست نسخ متتالية دون أن ينجح في الوصول إلى النهائي، ليغادر البطولة الأخيرة في مسيرته والدموع تسبق كلماته.

كأس العالم البطولة التي لا تخضع للأسماء

تثبت كرة القدم في كل نسخة من كأس العالم أن التاريخ لا يُكتب بالإنجازات الفردية وحدها فبينما نجح لاعبون أقل شهرة في رفع الكأس الذهبية، بقيت أسماء خالدة مثل رونالدو وكرويف ودي ستيفانو وبلاتيني وفان باستن ومودريتش وبنزيما خارج قائمة الأبطال.

ولهذا تبقى كأس العالم البطولة الأكثر قسوة وعدالة في الوقت نفسه؛ فهي لا تمنح المجد للأفضل على الورق، بل لمن ينجح في كتابة قصته في اللحظة المناسبة.