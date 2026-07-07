بذلت كل ما أملك.. رونالدو يودع كأس العالم برسالة مؤثرة بعد خروج البرتغال

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا، معبرًا عن حزنه الكبير، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يغادر البطولة وهو راضٍ عما قدمه طوال مسيرته مع المنتخب الوطني.

وأكد رونالدو أنه بذل كل ما يملك من أجل البرتغال، مشيرًا إلى أنه حقق مع منتخب بلاده إنجازات تاريخية ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير، وقال إنه يشعر بالفخر لأنه ساهم في قيادة البرتغال نحو التتويج بثلاثة ألقاب، في وقت لم يكن المنتخب قد حقق أي بطولة كبرى قبل بداية مسيرته الدولية.

وأوضح قائد البرتغال أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأخيرة في مسيرته، مؤكدًا أنه أغلق صفحة المونديال بعد سنوات طويلة من العطاء، وأن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة للتفكير بهدوء، وقضاء الوقت مع أسرته، والاستعداد لما هو قادم في حياته.

وأشار رونالدو إلى أن أعظم لحظة عاشها بقميص البرتغال كانت التتويج ببطولة أمم أوروبا عام ألفين وستة عشر، مؤكدًا أن قيمة ذلك الإنجاز بالنسبة له تعادل الفوز بكأس العالم، لما مثله من تحول تاريخي في مسيرة المنتخب البرتغالي.

وتحدث رونالدو أيضًا عن مواجهة إسبانيا، موضحًا أن المباراة كانت متوازنة وشهدت تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، وأن الفرص كانت متاحة للطرفين، إلا أن منتخب إسبانيا نجح في استغلال لحظة حاسمة بتسجيل هدف متأخر منحهم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن مثل هذه التفاصيل كثيرًا ما تحسم مباريات كرة القدم.

وفي ختام تصريحاته، شدد رونالدو على أنه لا يتخذ قراراته تحت تأثير الحزن أو الانفعال، وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن مستقبله، لكنه أكد مرة أخرى أنه يغادر كأس العالم بضمير مرتاح، بعدما قدم كل ما يستطيع من أجل منتخب بلاده، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه طوال مسيرته الدولية، ومؤكدًا أن الحياة تستمر وأن كل نهاية تمثل بداية لمرحلة جديدة.