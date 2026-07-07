بمشاركة بالجون العائد بفرمان ترامب والفيفا.. تشكيلة بلجيكا وأمريكا في المونديال

أعلن المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل طرف إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل منتخب الولايات المتحدة معتمدًا على مات فريز في حراسة المرمى، بينما يتكون خط الدفاع من أليكس فريمان، وكريس ريتشاردز، وتيم ريام، وأنتوني روبنسون. وفي خط الوسط دفع بوكيتينو بكل من مالك تيلمان، وتايلر آدامز، وسيرجينيو ديست، ووستون ماكيني، وكريستيان بوليسيتش، فيما يقود فلوريان بالوجون الخط الأمامي، في محاولة لاستغلال سرعته وتحركاته أمام الدفاع البلجيكي.

تشكيل بلجيكا أمام الولايات المتحدة

وفي المقابل، كشف المدير الفني لمنتخب بلجيكا، رودي جارسيا، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة، وشهدت القائمة الأساسية مفاجأة بوجود الثنائي كيفين دي بروين وجيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، وهو قرار أثار اهتمام الجماهير قبل انطلاق المباراة.

ويبدأ منتخب بلجيكا اللقاء بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من تيموثي كاستاني، ونواه نجوي، وبراندون ميشيل، وماكسيم دي كويبر.

وفي خط الوسط يعتمد المنتخب البلجيكي على أمادو أونانا، ويوري تيليمانس، ودودي لوكيباكيو، ونيكولاس راسكين، ولياندرو تروسارد، بينما يقود شارل دي كيتيلاري خط الهجوم، في ظل رغبة المنتخب الأوروبي في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لتقارب مستوى المنتخبين والطموح المشترك في بلوغ الدور ربع النهائي، حيث ينتظر المتابعون مواجهة قوية تتسم بالندية والإثارة، خاصة مع امتلاك الفريقين عناصر قادرة على صناعة الفارق، إلى جانب الخيارات المؤثرة الموجودة على مقاعد البدلاء، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.