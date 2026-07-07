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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم

منتخب اسبانيا والبرتغال
منتخب اسبانيا والبرتغال
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.

وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، في واحدة من أقوى مباريات الدور الإقصائي، حيث سعى كل طرف إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية داخل الملعب.

إسبانيا تخطف بطاقة التأهل بهدف قاتل

ونجح المنتخب الإسباني في حسم اللقاء لصالحه بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل، جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي ويواصل مشواره في المنافسة على لقب كأس العالم.

وقدم لاعبو إسبانيا أداءً منظمًا على مدار اللقاء، ونجحوا في فرض أسلوبهم خلال العديد من فترات المباراة، قبل أن يترجموا تفوقهم إلى هدف منحهم العبور إلى الدور التالي، بينما ودع المنتخب البرتغالي البطولة بعد مباراة قوية شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين.

رودري يتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى نجم منتخب إسبانيا رودري، بعدما قدم أداءً مميزًا طوال دقائق المواجهة، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني في وسط الملعب.

وجاء اختيار رودري بعد المستوى الكبير الذي ظهر به خلال المباراة، سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء الهجمات، إلى جانب نجاحه في الحفاظ على توازن الفريق أمام المحاولات البرتغالية المتكررة.

كما حصل لاعب الوسط الإسباني على أعلى نسبة من أصوات التقييم، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة، بعد مساهمته الواضحة في قيادة منتخب بلاده نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليؤكد قيمته الكبيرة داخل تشكيلة إسبانيا في البطولة، ويواصل تقديم عروض قوية تعزز من فرص منتخب بلاده في المنافسة على اللقب العالمي.

منتخب اسبانيا البرتغال اخبار الرياضة كأس العالم

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