أخبار التوك شو| توجيه عاجل من الزراعة وأحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع وسخرية من ترامب

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابزرها في سياق التقرير التالي.

وكيل دينية النواب: مطالب برلمانية لتخفيف أعباء الأسمدة والغرامات عن صغار المزارعين

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة موسعة استمرت نحو 4 ساعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن ما وصفه بـ"حالات التعنت في صرف الأسمدة الزراعية"، إلى جانب “الغرامات المفروضة على بعض المواطنين”.

توجيه عاجل من وزير الزراعة لمضاعفة أعداد منافذ بيع السلع بالمحافظات

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشروع القومي "كاري أون" بالشراكة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، قائلًا: "وزارة الزراعة شريك رئيسي في تطوير المنافذ الموجودة، لتشمل تبعية المنافذ الحالية للعلامة التجارية المزمع تدشينها، وزيادة عدد المنافذ."

التموين: مستبعدون من بطاقات التموين متوسط دخلهم 50 ألف جنيه

علق أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، قائلًا: "عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء أكان شكل الدعم نقديًا أو عينيًا أو نقديًا مشروطًا؛ بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، أن الهدف ليس العدد أو الكم، ولكن خروج من لا يستحق، عبر محددات تُعرِّف من لا يستحق، واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حددت معايير لذلك، وصاغت مجموعة من المؤشرات التي يُستدل بها على القدرة المالية للمواطن المقتدر.

أسعار تنافسية.. التموين: منافذ «كاري أون» تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول

أجاب أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "ماذا سيستفيد المواطن إذا سأل عن وجه الاستفادة من إقامة منافذ المشروع القومي "Carry On"؟"، قائلًا: "منافذ "كاري أون" تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول والحلقات الوسيطة، وبالتالي تقليل الفاقد والهادر، بالإضافة إلى تقليل تكاليف عمليات النقل وتخزين البضائع، ومن ثم ستكون هذه العناصر في حدودها الدنيا، وسيقلل ذلك تكلفة التشغيل والإنتاج، ومن ثم سعر المنتج النهائي للمستهلك المصري، وبالتالي ستكون الأسعار تنافسية، والجودة عالية، وسيكون بها خدمة شمولية مميزة للمواطن المتردد على المنافذ.

عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي

كشف الإعلامي عمرو أديب عن واقعة وصفها بأنها من أغرب الأحداث في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي تدخل لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع عقوبة الإيقاف عن أحد أبرز لاعبي منتخب الولايات المتحدة.

فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأجواء في الشارع المصري تعكس حالة من الحماس والترقب قبل مباراة المنتخب المرتقبة، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجميع يحلم بكتابة تاريخ جديد في بطولة كأس العالم.

أحمد موسى عن إلغاء إيقاف مهاجم أمريكا: ده مش كأس عالم دي دورة رمضانية

سخر الإعلامي أحمد موسى من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إلغاء طرد لاعب المنتخب الأمريكي بالوجون، وإدخاله في قائمة أمريكا في المباراة المرتقبة أمام بلجيكا في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

انت مش أقل من هالاند .. أحمد موسى : إمام عاشور هيسجل بكرا هدف

أكد الإعلامي أحمد موسى ثقته في المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة، مشيدًا بالروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حافزًا كبيرًا للعيبة كما علق على بطولة كأس العالم، مشيدًا بأداء هالاند، ومعتبرًا أن ما حدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يثير علامات استفهام.

تامر أمين عن واقعة إلغاء طرد مهاجم أمريكا: ترامب قالهم معايا فيتو

علق الإعلامي تامر امين، على قرار الفيفا رفع الإيقاف عن مهاجم منتخب أمريكا بعدما حصل على طرد مباشر؛ وذلك ليتمكن من لعب مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ16 .