أحمد موسى عن إلغاء إيقاف مهاجم أمريكا: ده مش كأس عالم دي دورة رمضانية

سخر الإعلامي أحمد موسى من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إلغاء طرد لاعب المنتخب الأمريكي بالوجون، وإدخاله في قائمة أمريكا في المباراة المرتقبة أمام بلجيكا في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اللقطة التي حصل فيها اللاعب الأمريكي على بطاقة حمراء، مردفًا: «زي ما أنتوا شايفين، اللاعب تدخل على قدم لاعب البوسنة والهرسك، الحكم رجع للفار، والتدخل يستحق الطرد».

وأكمل: «الرئيس الأمريكي ترامب كلم النهارده رئيس الفيفا، وطلب منه، قاله: عاوزين نلغي البطاقة الحمراء على بالوجون، علشان يلعب مباراة بلجيكا الجاية، وطبعًا رئيس الفيفا وافق على طول».

وتابع: «دي دورة رمضانية، دوري مدارس أو دورة مركز شباب، ده مش كأس عالم، الدورة الرمضانية فيها عدالة وقواعد، ما فعله ترامب ورئيس الفيفا لا يحدث في دورة رمضانية هنا عندنا».

وأكمل: «كل اللي بقولكم عليه ده فضيحة، ده كله تسييس للرياضة، إنفانتينو اعترف لترامب، خلال مكالمة هاتفية بينهما، أن إيقاف بالوجون قانوني، دي أول مرة نشوف "فيتو" في كرة القدم، بنشوف ده في مجلس الأمن، مش الفيفا، ترامب رفع إيده وعمل فيتو».