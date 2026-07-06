أحمد الشرع: زيارة ماكرون لسوريا تشكل تطورا ‏مهما في العلاقات بين البلدين

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا تشكّل تطوراً ‏مهماً في العلاقات بين البلدين‎، مشيراً إلى أن فرنسا كان لها دور بنّاء في إلغاء العقوبات عن سوريا.

وأضاف الشرع، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن “فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع ‏المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع ‏فرنسا العمل بها‎”.

ولفت إلى أنه "ستكون هناك اتفاقيات خلال زيارة ماكرون إلى سوريا"، موضحاً أن "إعادة بناء الدولة تقوم على أطر متعددة مثل إعادة الإعمار، وتمكين مؤسسات الدولة".

ونوه الشرع بأن "سوريا تجاوزت الكثير من العقبات، وأنشأت في ‏الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول، وكان ‏لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج".