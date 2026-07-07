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مأساة بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة في جريمة إشعـال شاب النيران في شقيقه بدمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مأساة بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة في جريمة إشعـال شاب النيران في شقيقه بدمياط

والدة زوجة المجنى عليه
والدة زوجة المجنى عليه
زينب الزغبي

 في مشهد تعدى كافه القوانين الإنسانية، أقدم شخص على إشعال النيران في شقيقه لخلافات بينهم على الميراث.

شهدت مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، واقعه مأساوية حيث أقدم شخص على اشعال النيران في شقيقه بسبب الميراث بدمياط.

منعوه من ميراثه

البدايه كما ترويها  والدة زوجة الضحية" لصدى البلد " إن زوج ابنتها  يعاني على مدار 15 سنه من خلافات حادة بينه وبين أسرته وتحديدا مع شقيقه، حيث أنهم منعوه من دخول شقته السكنية بمنزل العائلة، وتم طرده من المنزل بعد وفاة والده.

وأضافت، أن زوج ابنتها ومعه العديد من أبناء البلد بعزبه البرج  حاولوا  الوصول إلى حل مرض مع شقيقه لتسوية الخلافات بينهم ولكن دون جدوى.

خلافات على مدار 15 سنة

وتابعت: زوج بنتي بقاله 15 سنة في مشاكل مع أخوه وأهله بسبب الميراث، تعدوا عليه بالضرب مرارا داخل ورشته  وضربوه وسرقوا شقته، حاول يحل معاهم ودي بس كانوا بيوعدوه وبعدها يخلفوا وعودهم معاه ولجأ إلى الطرق القانونية لإثبات حقه القانونى في ميراث والده وهو عبارة عن شقة ومحل.

حالته الصحيه حرجة

وأوضحت والدة زوجة الضحية، أن شقيق زوج ابنته أشعل النيران فيه في الشارع أمام المارة، معلقة: أخوه ولع فيه وأصيب بحروق في جسمه وحالته حرجة ومحجوز بالعنايه المركزة، وحالته الصحية غير مستقرة، ومكث بالمستشفى فترة طويلة، وبعد ذلك غادر المستشفى، ولكن لا تزال حالته حرجة.

دمياط محافظ دمياط عزبه البرج ورش اثاث

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