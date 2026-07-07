قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-7-2026.. اعرف وصل كام
دعاء الفجر يفتح لك باب الرزق.. أفضل الأدعية المستحبة بعد الصلاة لتيسير الأمور
تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم
الفراعنة vs راقصو التانجو.. تفاصيل آخر تدريبات منتخب مصر استعداداً للأرجنتين
الفراعنة أقوياء وتعلمنا الدرس.. ماذا قال مدرب الأرجنتين عن مواجهة منتخب مصر؟
بشرى سارة للمواطنين.. الزراعة تعلن طرح منتجات بأسعار أقل 25% عن السوق
القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. فرص عمل برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه
ضحايا المونديال.. إقالة روبيرتو مارتينيز من تدريب منتخب البرتغال
مأساة بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة في جريمة إشعـال شاب النيران في شقيقه بدمياط
الرقية الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة.. كيفية الرقية للنفس وأبرز آيات وأدعية التحصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى سارة للمواطنين.. الزراعة تعلن طرح منتجات بأسعار أقل 25% عن السوق

سلع
سلع
عادل نصار

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أن وزير الزراعة وجه بسرعة حصر المواقع التي تصلح لإقامة منافذ بيع جديدة، في إطار شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، لتنفيذ مشروع «كاري أون».

شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتنفيذ مشروع «كاري أون»

وأضاف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اختارت أكثر من 900 منفذ، يجري حالياً تحديد المواقع المناسبة منها لتكون ضمن المشروع، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ على مستوى الجمهورية.

سلع

 وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة

وتابع الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لا تستهدف الاستفادة من مواقع غير مستغلة، وإنما من المساحات البينية والأماكن التي يمكن تجهيزها داخل المواقع القائمة لتتحول إلى أسواق تخدم المناطق السكنية، موضحاً أن وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة، والمساهمة في أعمال الإنشاء بالمواقع التي تحتاج إلى بناء، إلى جانب طرح منتجاتها من مختلف قطاعات الإنتاج.

وأشار إلى أن العمل التنفيذي بدأ بالفعل منذ اليوم الأول، من خلال تطوير وتأهيل المنافذ الحالية البالغ عددها 935 منفذاً، بالتوازي مع استكمال أعمال الحصر والإنشاء للمواقع الجديدة، لتصبح مجمعات تحمل شعار «كاري أون» في معظم المحافظات.

سلع

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن المنافذ الجديدة ستوفر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية والغذائية، بما يشمل اللحوم والدواجن والبيض والأرز والسكر ومنتجات وزارة الزراعة، إضافة إلى السلع التي سيوردها موردون من خلال وزارة التموين بأسعار مخفضة.

وأكد أن المشروع سيحقق وفراً في تكلفة السلع، بما ينعكس على أسعارها للمواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون موحدة في جميع المنافذ، وأن منتجات وزارة الزراعة ستطرح بأسعار تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بينما ستخضع أسعار بقية السلع لإشراف وزارة التموين. 

الزراعة خالد جاد بيع السلع وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

الثعابين والعقارب

أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن مضر بصحة المواطنين.. تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي بالنواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ دمياط

استكمال رصف طريق البُنة الرابط بين قرى كفور الغاب حتى الطريق الدولى بدمياط

محافظ دمياط

تخرج طلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

بالصور

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد