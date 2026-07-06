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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع تصدر ألبوم "القمر" التريند .. رامي صبري يشعل أبوظبي بحفلين كامل العدد | صور

رامي صبري
رامي صبري
محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

اختتم الميجا ستار رامي صبري فعالياته الغنائية في أبوظبي بحفلين متتاليين حققا نجاحا جماهيريا غير مسبوق بعد نفاد تذاكرهما بالكامل في زمن قياسي في مشهد يؤكد ان عبارة "كامل العدد" باتت سمة مميزة في مسيرة رامي صبري وانعكاساً مباشراً للمكانة التي يحتلها على الساحة الغنائية العربية.

شهد الحفل الأول إقبالا كثيفا دفع الجهة المنظمة للإعلان عن حفل ثان فور نفاد تذاكر الأول خلال أقل من 60 دقيقة من طرحها ولم يختلف المشهد في الحفل الثاني حيث بيعت كامل التذاكر خلال 30 دقيقة فقط من فتح باب الحجز.

هذا الزخم دفع جمهور رامي صبري من مختلف الدول العربية وعلى رأسهم أبناء دول الخليج للمطالبة بإضافة حفل ثالث إلا أن ارتباط نجوم آخرين بجدول فعاليات أبوظبي في نفس الفترة حال دون توفير موعد إضافي.


حرص رامي صبري على تقديم تجربة موسيقية مختلفة لجمهور أبوظبي فخاض بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية لضمان تقديم أغلب أغاني ألبومه الأخير "القمر" للمرة الأولى لايف كاملا وبدون الاعتماد على الـ Playback نهائياً.

وجاءت تجهيزات الحفلين وفق أعلى معايير الـ "لايف"  العالمية من حيث جودة الصوت وتصميم الإضاءة وهندسة المسرح وسط حضور جماهيري تفاعل مع رامي منذ اللحظة الأولى وشاركه الغناء في أغلب أغاني الحفلين حتى الختام.

حفلا أبوظبي لم يكونا مجرد ليلتين غنائيتين هما تأكيد أن رامي صبري انتقل من مرحلة النجم صاحب الحضور إلى مرحلة "صانع الحدث" الذي يفرض معادلة "كامل العدد" أو "SOLD OUT" ويعيد تعريف علاقة الجمهور العربي بحفلات ال "لايف".

وتزامن الحفلان مع تصدر ألبوم "القمر" كافة منصات الموسيقى منذ لحظة إطلاقه والألبوم يضم 13 تجربة غنائية متكاملة تنوعت بين الرومانسي والدرامي وإيقاعات المقسوم والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تثبت تطور المشروع الفني لرامي صبري.


وتصدرت من الألبوم أغنيات "لو تعرف"، "أنا مالي بيك"، "أيامي"، "فلتة" إلى جانب كليب "القمر" قوائم التريند على تيك توك وباقي المنصات الرقمية.

ووضع رامي صبري ألحان 4 أغنيات من الألبوم بنفسه: "فلتة"، "لسه باقي عليك"، "بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الصيف".

وتعاون في "القمر" مع نخبة صناع الأغنية في الوطن العربي هم الشعراء محمد يحيى، عليم، عمرو المصري، تامر حسين، محمد عاطف، حازم إكس، فلبينو ..والملحنون عزيز الشافعي، علي شعبان، تيام علي، محمد يحيى، مدين، عمرو الخضري، أحمد حسين والموزعون أسامة الهندي، جلال الحمداوي، أحمد أمين، فلسطيني، عمرو الخضري، عادل حقي وكولوبكس بالإضافة الى ميكس وماستر أمير محروس وهاني محروس.

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