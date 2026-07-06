فيينا أقرب إلى الغردقة.. تشغيل خط جوي جديد مباشر إلى العاصمة النمساوية

تزداد شبكة الرحلات الدولية بمطار الغردقة الدولي تنوعًا مع تشغيل خط جوي مباشر جديد يربط المدينة بالعاصمة النمساوية فيينا عبر شركة AlMasria Universal Airlines، في خطوة تدعم الحركة السياحية بين البلدين، وتوسع خيارات السفر، وتعزز حضور المطار على خريطة الوجهات الأوروبية.

واستقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات القادمة من مطار فيينا الدولي، بواقع رحلة أسبوعية بين فيينا والغردقة، بما يسهم في دعم الحركة الجوية والسياحية، وتعزيز الربط مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة للمقصد السياحي المصري.

واحتفاءً بوصول أولى الرحلات، نظّمت إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي استقبالًا خاصًا للطائرة والركاب، حيث جرى استقبالها بتحية المياه، إلى جانب الترحيب بالركاب وتقديم الورود والشوكولاتة، فيما أنهت الجهات التشغيلية بالمطار إجراءات الوصول بانسيابية وكفاءة، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال، وجاهزية المطار، والتكامل بين مختلف الجهات العاملة به، بما يعكس مستوى الخدمات التي تقدمها مطارات الشركة المصرية للمطارات.

ويأتي تشغيل الخط الجديد ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار وائل النشار، لتوسيع شبكة الرحلات الدولية واستقطاب المزيد من شركات الطيران، بما يدعم نمو الحركة الجوية والسياحية، ويعزز مكانة مطار الغردقة الدولي كأحد أهم المطارات السياحية في مصر، وبوابة رئيسية لحركة السفر إلى منطقة البحر الأحمر