أثار تزايد شكاوى المواطنين من ظهور بق الفراش داخل بعض المنازل خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق، خاصة مع صعوبة اكتشاف هذه الحشرة في بدايات انتشارها وقدرتها على الاختباء في أماكن دقيقة داخل غرف النوم والأثاث.

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

ويبحث الكثيرون عن أفضل الطرق للتخلص من بق الفراش ومنع عودته مرة أخرى، خصوصًا أنه يسبب لدغات مزعجة واضطرابات في النوم، رغم أنه لا يُعد من الحشرات المعروفة بنقل الأمراض وفقًا للهيئات الصحية.

غزو بق الفراش للمنازل

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع بق الفراش، موضحة علامات وجوده داخل المنزل، وأفضل الوسائل التي تساعد في القضاء عليه والحد من انتشاره.

كيف تعرف أن بق الفراش موجود في منزلك؟

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

قالت هبة محمد إن بق الفراش لا يظهر دائمًا بالعين المجردة، لكنه يترك علامات واضحة يمكن ملاحظتها، منها ظهور لدغات متقاربة أو متتابعة على الجلد بعد الاستيقاظ من النوم، بالإضافة إلى وجود نقاط سوداء صغيرة على المرتبة أو الملاءات، وهي عبارة عن فضلات الحشرة.

وأضافت أن من العلامات أيضًا ملاحظة بقع دم صغيرة على أغطية السرير نتيجة سحق الحشرة أثناء النوم، فضلًا عن وجود بقايا جلدية شفافة يتركها بق الفراش بعد نموه، وأحيانًا تنبعث رائحة خفيفة تشبه العفن في حالات الإصابة الشديدة.

لماذا ينتشر بق الفراش داخل المنازل؟

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

وأوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي أن انتشار بق الفراش لا يرتبط بقلة النظافة كما يعتقد البعض، إذ يمكن أن يظهر في المنازل النظيفة أيضًا، لأنه ينتقل غالبًا عبر الحقائب بعد السفر، أو مع الأثاث المستعمل، أو المراتب القديمة، أو حتى من خلال بعض المفروشات التي لم تُفحص جيدًا قبل إدخالها إلى المنزل.

وأكدت أن بق الفراش يتميز بقدرته على الاختباء داخل شقوق الأسرة الخشبية، وخلف اللوحات، وأسفل المراتب، وداخل المفروشات، مما يجعل اكتشافه في البداية أمرًا صعبًا.

أكثر الأماكن التي يختبئ فيها بق الفراش

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

وأشارت هبة محمد إلى أن بق الفراش يفضل الأماكن الدافئة والقريبة من الإنسان، لذلك يختبئ غالبًا في:

حواف المراتب.

قواعد السرير الخشبية.

شقوق الأثاث.

خلف ورق الحائط واللوحات.

الكنب والأرائك.

الستائر الثقيلة.

الحقائب بعد العودة من السفر.

وأكدت أن فحص هذه الأماكن بشكل دوري يساعد على اكتشاف بق الفراش قبل أن يتكاثر.

أفضل طرق التخلص من بق الفراش فورًا

قدمت خبيرة الاقتصاد المنزلي عدة خطوات تساعد في التخلص من بق الفراش وتقليل فرص انتشاره، وهي:

غسل الملاءات والمفروشات بالماء الساخن ثم تجفيفها على درجة حرارة مرتفعة.

تنظيف المرتبة والسرير جيدًا باستخدام المكنسة الكهربائية، مع التخلص من كيس المكنسة مباشرة بعد الانتهاء.

تعريض المراتب والمفروشات لأشعة الشمس كلما أمكن.

سد الشقوق والفراغات الموجودة في الأسرة والجدران والأثاث.

عدم إدخال الأثاث المستعمل إلى المنزل قبل تنظيفه وفحصه جيدًا.

فحص الحقائب والملابس بعد السفر وغسلها قبل تخزينها.

استخدام المبيدات المخصصة لبق الفراش وفقًا للإرشادات، مع الاستعانة بشركات مكافحة حشرات متخصصة إذا كانت الإصابة كبيرة.

أخطاء تساعد على انتشار بق الفراش

وحذرت هبة محمد من بعض الممارسات التي تزيد من انتشار بق الفراش، مثل نقل المرتبة المصابة إلى غرفة أخرى، أو استخدام مبيدات عشوائية غير مخصصة لهذه الحشرة، أو إهمال تنظيف الشقوق والزوايا التي يختبئ فيها.

وأضافت أن التخلص من بق الفراش يحتاج إلى الصبر والمتابعة، لأن بيض الحشرة قد يفقس بعد أيام، مما يستدعي إعادة التنظيف والفحص بصورة دورية.

هل بق الفراش ينقل الأمراض؟

وأكدت خبيرة الاقتصاد المنزلي أن بق الفراش يسبب لدغات مزعجة وحكة شديدة لدى بعض الأشخاص، وقد يؤدي إلى الحساسية واضطرابات النوم بسبب القلق والانزعاج، إلا أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أنه ينقل الأمراض للإنسان، لذلك يبقى الخطر الأكبر مرتبطًا بالإزعاج والتأثير على جودة الحياة.

كيف تمنع عودة بق الفراش مرة أخرى؟

واختتمت هبة محمد نصائحها بالتأكيد على أهمية الفحص الدوري للمراتب والمفروشات، والحفاظ على نظافة غرف النوم، وتقليل الفوضى التي توفر أماكن لاختباء بق الفراش، مع عدم شراء الأثاث المستعمل أو المراتب مجهولة المصدر قبل التأكد من خلوها من الحشرات.

وشددت على أن الاكتشاف المبكر لبق الفراش هو العامل الأهم في السيطرة عليه، لأن الحشرة تتكاثر بسرعة إذا تُركت دون مكافحة، بينما يسهل القضاء عليها في المراحل الأولى قبل انتشارها داخل المنزل.