النصر السعودي يعلن رحيل بروزوفيتش بعد نهاية عقده

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا رحيل لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي، ليُسدل الستار على مشواره بقميص "العالمي".

ونشر النصر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، حمل رسالة وداع مؤثرة بعنوان: "ستبقى ولن تُنسى"، موجهًا الشكر للاعب على ما قدمه خلال فترة وجوده مع النادي.

وكان بروزوفيتش قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2023 قادمًا من إنتر، وشارك منذ ذلك الحين في 124 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الماضي، خاض لاعب الوسط الكرواتي، البالغ من العمر 33 عامًا، 40 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا، وصنع 5 أهداف.

وساهم بروزوفيتش في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، لينهي الفريق انتظارًا دام 8 سنوات لاستعادة البطولة.