ازمة كبرى تهدد صفقة انضمام تريزيجيه للدوري السعودي

واجهت صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي، إلى نادي الرياض السعودي أزمة كبري عقب قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين منع النادي من إبرام صفقات جديدة لعدم استيفائه متطلبات لائحة الرقابة المالية

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ان هناك ٤ أندية من أصل 18 ناديا في دوري روشن لا يحق لها حاليا ضم لاعبين جدد بسبب عدم استكمال الاشتراطات المالية والإجرائية المعتمدة من لجنة الرقابة المالية.

وأضافت الصحيفة أن نادي الرياض والشباب من ضمن الأندية المحرومة من إبرام التعاقدات بعدما أخفقا في استيفاء متطلبات اللائحة رغم عقد لجنة الرقابة المالية عدة اجتماعات مع مسؤولي الناديين، وتقديم الملاحظات والإرشادات اللازمة لمساعدتهما على استكمال الشروط المطلوبة.