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انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أشرف عبد المالك، مدير أمن سوهاج، موقع حادث انهيار جزئي لمنزل بحارة "الطهطاوي" المتفرعة من شارع السوق القديم بنطاق حي غرب سوهاج، للإشراف المباشر على عمليات رفع الأنقاض والإخلاء.

محافظة سوهاج

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغاً يفيد بانهيار جزئي للمنزل، وتحركت الأجهزة التنفيذية والأمنية فوراً إلى موقع الحادث، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً من تحت الأنقاض.

من جانبه أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج توجيهات عاجلة للوحدة المحلية لحي غرب بتوفير سكن بديل ومؤقت للأسرة المتضررة، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات غذائية وعاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة السلامة الإنشائية للمباني المجاورة، وإخلاء أي عقار يثبت تأثره بالحادث، مع فحص كافة المباني القديمة بالمنطقة لحماية أرواح المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انهيار منزل

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