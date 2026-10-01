بعد جينيس ريكورد.. مدين يجدد عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية كان عندك كام سنة

يجدد الملحن مدين تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "كان عندك كام سنة"، التي طرحتها اليوم عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك ليكون أول تعاون بينهما بعد تحطيمها رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس ريكورد بأغنية "كلام عينيه" بقائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي.

وأعرب مدين عن سعادته بتعاونهما من جديد في أغنية "كان عندك كام سنة"، مشيرًا إلى أنهما عكفا على تحضير الأغنية منذ ما يقرب من 5 أشهر، قائلًا: اختارت شيرين التوقيت الأمثل لطرح الأغنية، وأتمنى أن تنال الأغنية نصيبًا وحظًا طيبًا مثل أغانينا السابقة".

كما حرص مدين على توجيه رسالة شكر وحب لكل صناع الأغنية الذي تعاون معهم، منهم الشاعر أمير طعيمة والموزع توما، مؤكدًا على أنهم بمثابة أخوة وشركاء نجاح.

أغاني مدين وشيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن هناك سلسلة من الأغاني الناجحة التي قدمتها شيرين عبد الوهاب من ألحان مدين، منهم: أغنية أنا كتير، أغنية حبه حنة، أغنية كلام عينيه، أغنية الدهب، أغنية قالك نسيني، أغنية مازال عالبال.