مايا طلم تنضم إلى أنطوني هوبكنز وآل باتشينو وجيسيكا ألبا وأندي جارسيا في بطولة الفيلم العالمي Maserati: The Brothers

في خطوة تمثل محطة فارقة ونقلة نوعية جديدة في مسيرتها الفنية الدولية، تشارك الممثلة الإيطالية التونسية مايا طلم في بطولة الفيلم العالمي الضخم Maserati: The Brothers، إلى جانب كبار نجوم هوليوود مثل أنطوني هوبكنز، وآل باتشينو، وجيسيكا ألبا، وأندي جارسيا، إلى جانب ميشيل موروني وسالفاتوري إسبوزيتو.

الفيلم العالمي الضخم Maserati: The Brothers

الفيلم الذي يتولى إخراجه صانع الأفلام الحائز على جائزة الأوسكار بوبي موريسكو (Crash) ومن إنتاج أندريا ييرفولينو يتناول قصة العائلة وراء إحدى أشهر علامات السيارات الفاخرة في إيطاليا. وتجسد طلم في الفيلم شخصية روزا مازيراتي زوجة إيتوري مازيراتي، لتتوسط واحدة من أبرز الحبكات العاطفية والإنسانية في العمل.

ولا تقتصر مشاركة طلم في هذا المشروع العالمي على الأداء التمثيلي فحسب، بل تمتد لتبرز مواهبها الفنية المتعددة؛ حيث تؤدي أغنية منفردة باللغتين الإيطالية والإنجليزية داخل أحداث الفيلم. والأكثر إثارة هو مشاركتها المتميزة في الأغنية الرسمية للعمل بجانب النجم العالمي أندريا بوتشيلي والنجمة العالمية جينيفر هدسون، في تعاون غنائي فريد متعدد اللغات من كتابة المرشحة لجائزة الأوسكار ديان وارارين. وتؤدي طلام مقطعها باللغة العربية بينما يغني بوتشيلي بالإيطالية وهدسون بالإنجليزية، لتمثل هذه الأغنية جسراً موسيقياً وثقافياً يجمع ثلاث هويات فنية مختلفة.

ويضم الفيلم كوكبة لامعة من أهم نجوم السينما العالمية، وفي مقدمتهم أساطير الشاشة الكبيرة مثل أنطوني هوبكنز، وآل باتشينو، وجيسيكا ألبا، وأندي جارسيا، إلى جانب ميشيل موروني وسالفاتوري إسبوزيتو.

ويأتي هذا العمل ليتوج مسيرة حافلة لبصمة مايا طلم التي راكمت نجاحات واسعة في أوروبا، بدءاً من انطلاقتها في التلفزيون الإيطالي بعدة أعمال أبرزها L’alligatore وUN PASSO DAL CIELO،IL BELLO DELLE DONNE، وCHE DIO CI AIUTI، وأفلام مثل TUTTO MOLTO BELLO وIL GATTO E LA LUNA؛ وفيلم The Goat الذي نالت عنه تقدير في مهرجان روما السينمائي وتكريمات دولية أخرى, مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز المواهب القادرة على تمثيل الثقافات المختلفة بكفاءة عالية واقتدار على الشاشة الكبيرة.