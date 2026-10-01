شمس البارودي توثق أحدث ظهور لها.. وتعلق: كان يوم جميل

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اليوم، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيها أثناء تواجدها بنادي الجزيرة، برفقة الفنانة سميرة أحمد.

وعلقت شمس البارودي على الصورة قائلة: «كان يوم جميل في نادي الجزيرة، وعزومة غداء حلوة قوي من سمسمة، أختنا الكبيرة سميرة أحمد حبيبتي».

وتحرص شمس البارودي، من وقت لآخر، على مشاركة بعض الصور والذكريات مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سنوات طويلة من ابتعادها عن الأضواء والأعمال الفنية.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن المشاركة في الأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، واستمر زواجهما لسنوات طويلة، وشكلا أحد أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في حياتهما، قبل رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.