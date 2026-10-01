مديحة حمدي: نور الشريف ضربني قلم بجد وعيطت بسببه

كشفت الفنانة مديحة حمدي كواليس تعاملها مع عدد من كبار نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان الراحل نور الشريف، والفنان الراحل صلاح السعدني، إلى جانب الفنانين الراحلين أشرف عبد الغفور ومحمود المليجي، مشيدة بالتزامهم واحترامهم للعمل وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم.



وقالت مديحة حمدي خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: «كان الفنان نور الشريف يحب نعمل البروفة وإحنا بملابسنا وكان بيسبق الجميع في البروفات، مش ندخل نغير وبعدين نروح البروفة، لا كان بيحب يشوف شكل كل واحد إيه الأول».

كما تطرقت مديحة حمدي لأدوارها مع الفنان نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، موضحة: "عيطت بسببه.. ضربني بقلم بجد، بس ربنا أكرمني في المشهد برغم ألم القلم كانت ايده تقيلة شوية في المشهد لأنه كان بيحاول يفوقني".