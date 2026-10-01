روبرت داوني جونيور في صدارة بوستر Avengers: Doomsday.. 3

كشفت شركة مارفل عن بوستر جديد لفيلمها المرتقب «Avengers: Doomsday»، بالتزامن مع فعاليات San Diego Comic-Con Málaga 2026 المقامة في إسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، وذلك قبل طرح الفيلم المنتظر في دور العرض.

ويتصدر روبرت داوني جونيور البوستر بشخصية Victor von Doom المعروف بـ«Doctor Doom»، فيما تظهر خلفه ثلاث ساحرات من لاتفيريا داخل قصره، بأزياء وأقنعة مختلفة تتداخل معها ألوان الأخضر والبرتقالي والبنفسجي. ولم تكشف مارفل حتى الآن عن هويات الشخصيات أو أسماء الممثلات المشاركات في هذه الأدوار.

ويمثل الفيلم عودة روبرت داوني جونيور إلى عالم مارفل، ولكن من خلال شخصية مختلفة عن «توني ستارك/آيرون مان»، إذ يجسد أحد أبرز أشرار عالم القصص المصورة. ويضم «Avengers: Doomsday» أبطالًا من عوالم Avengers وFantastic Four وX-Men، إلى جانب شخصيات Wakandans وThunderbolts، بمشاركة كريس هيمسورث، كريس إيفانز، بيدرو باسكال، أنتوني ماكي، بول رود، فلورنس بيو، فانيسا كيربي، تشانينج تاتوم، سيمو ليو، توم هيدلستون، إيان ماكيلين، باتريك ستيوارت، جيمس مارسدن، جوزيف كوين، سيباستيان ستان، ديفيد هاربور وليتيسيا رايت، إلى جانب داوني جونيور.

ويواصل المخرجان جو روسو وأنتوني روسو العمل على الفيلم، وسط تأكيدات بأن القائمة الكاملة للشخصيات لم يُكشف عنها بعد، ما يترك الباب مفتوحًا أمام ظهور أسماء وشخصيات إضافية.

ومن المقرر طرح «Avengers: Doomsday» في دور العرض المصرية يوم 17 ديسمبر 2026، بتوزيع يونايتد موشن بيكتشرز، بالتزامن مع تصاعد الترقب للفيلم بعد إعادة طرح «Avengers: Endgame» بنسخة «Endgame: Encore»، التي تتضمن مشاهد إضافية مرتبطة بأحداث الفيلم الجديد.