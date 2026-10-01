مفارقة صارخة.. كوشنر يتفاوض بشأن غزة ويستثمر في شركات تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية | تفاصيل صادمة

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تحقيق جديد أنه في الوقت الذي لعب فيه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دورًا رئيسيًا في المفاوضات المتعلقة بالحرب في غزة، كانت شركة الاستثمار الخاص التابعة له، Affinity Partners، تمتلك الحصة الأكبر في شركة إسرائيلية تدعم شركات تعمل في مجالات مرتبطة بالحملات العسكرية الإسرائيلية.

استثمارات كوشنر في الشركات العسكرية الإسرائيلية

وذكر التقرير أن كوشنر تجنب مزيدًا من التدقيق في تضارب المصالح المحتمل هذا من خلال عمله مبعوثًا متطوعًا، بدلًا من تولي منصب حكومي كان سيفرض عليه الكشف عن أوضاعه ومصالحه المالية.

وفي أثناء ذلك، تولى كوشنر دورًا مزدوجًا غير مسبوق في إدارة ترامب، يجمع بين الأعمال المربحة والسياسة عالية المخاطر في ظل حرب مدمرة.

واستخدمت CNN قوانين الشفافية المالية الإسرائيلية لتتبع بعض الاستثمارات المرتبطة بالقطاع العسكري لشركة Phoenix Financial، وهي شركة مقرها تل أبيب ضاعفت مجموعة كوشنر الاستثمارية حصتها فيها العام الماضي، قبل وقت قصير من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووصف كوشنر لاحقًا شركة فينيكس بأنها أفضل استثمار لشركة Affinity.

وتُظهر تلك السجلات، التي لا تكشف سوى جزء من ممتلكات فينيكس، أن الشركة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في Elbit Systems، أكبر شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، كما تمتلك فينيكس حصصًا في ما لا يقل عن ثماني شركات أخرى توفر معدات للجيش الإسرائيلي، تتراوح بين الطائرات المسيرة والسفن الحربية ومعدات الهدم، وفقًا لما توصلت إليه CNN.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وشهدت الشركات التسع التي حددتها CNN ارتفاعًا في قيمة أسهمها خلال العام الماضي، فيما ذكرت العديد منها أن الحرب في غزة أدت إلى زيادة الطلب على منتجاتها وأعمالها، ولا تمتلك Affinity حصة مباشرة في الشركات التسع التي حددتها CNN، لكنها تستفيد ماليًا عندما تحقق شركة فينيكس أرباحًا.

مفاوضات كوشنر بشأن غزة

ومنذ ربيع عام 2025، أصبح كوشنر أحد أبرز الأصوات داخل إدارة ترامب بشأن الشرق الأوسط، إذ قدم المشورة للرئيس وسافر حول العالم للتفاوض مع قادة، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما طرح خططًا لإعادة إعمار قطاع غزة وتحويله إلى مركز سياحي عالمي.

وكان كوشنر أحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ ضربات شبه يومية على القطاع رغم ذلك الاتفاق.

ولم تجد CNN أي مؤشرات على أن تحركات كوشنر بصفته دبلوماسيًا أثرت بشكل مباشر على الاستثمارات التي جرى بحثها، إلا أن شركته حققت مكاسب كبيرة من استثمارها في فينيكس، إذ باعت في يوليو الماضي ربع حصتها بأكثر من 340 مليون دولار، محققة عائدًا يزيد على خمسة أمثال قيمة شرائها الأولي للأسهم.

ولا تزال شركة Affinity، المملوكة بالكامل لكوشنر، أكبر مساهم في فينيكس، بحصة تبلغ 7.4%، كانت قيمتها تتجاوز مليار دولار في يوليو.

وقالت سينثيا براون، كبيرة المستشارين في شؤون الأخلاقيات بمنظمة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington، إن هناك دائمًا أشخاصًا يحققون أرباحًا من الحروب أو السياسات الحكومية، لكن الفرق يكمن في أن الأشخاص الذين يحققون الأرباح لا ينبغي أن يكونوا هم أنفسهم الأشخاص الذين يتخذون القرارات المتعلقة بتلك السياسات، مضيفة أن هذا هو ما يحدث هنا.

وفي تصريحات سابقة لمجلة فوربس في سبتمبر الماضي، قال كوشنر إنه يحافظ على حوار نشط للغاية مع المجموعة المالية، وإنه يجتمع مع قيادتها كل بضعة أسابيع.

وأكد محاميه لـCNN أن هذا التصريح كان دقيقًا في ذلك الوقت، وأن كوشنر كان يتحدث بانتظام مع إدارة فينيكس بشأن الشركة واتجاهات السوق الأوسع والفرص الاستراتيجية المحتملة.

إلا أن المحامي أضاف أن تفاعل كوشنر مع إدارة فينيكس انخفض بشكل كبير منذ أن أصبح أكثر انخراطًا في جهود الخدمة العامة والعمل الدبلوماسي التطوعي.

استثمارات في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي

قال التقرير أن بعض حصص فينيكس في الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي كانت موجودة قبل أن تصبح شركة كوشنر أكبر مساهم فيها، بينما جاءت استثمارات أخرى بعد ذلك، من بينها شركة تصنع صواعق إلكترونية للقذائف المستخدمة في غزة، وأخرى تصنع أجزاء للدبابات الإسرائيلية.

وتوضح الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن" جزءًا واحدًا فقط من محفظة فينيكس الاستثمارية، ولا تشمل الأصول الموجودة في حسابات التقاعد أو الحصص التي تمتلكها الشركة في شركات من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والسندات المؤسسية وغيرها من الأوراق المالية، وفقًا لما أكده المحاسبان.

ورغم أن فينيكس لم تقدم تعليقًا على نتائج تحقيق CNN، أشار متحدث باسم الشركة إلى أن الشركة خاضعة للرقابة، وأن قيمة المساهمين تستمد أساسًا من الأداء التشغيلي وليس من عوائد الاستثمارات.

الديمقراطيون يسعون إلى فتح تحقيقات

سعى الديمقراطيون، من جانبهم، إلى فتح تحقيقات جديدة بشأن أنشطة كوشنر في المنطقة، وهي تحقيقات قد تتصاعد إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.

وفي رسالة بعث بها إلى كوشنر في أبريل، تعهد فيها بإجراء تحقيق من جانب اللجنة القضائية في مجلس النواب، وصف النائب الديمقراطي جيمي راسكين الدورين المتزامنين لكوشنر بأنهما قرار لا يمكن التوفيق بينه وبين المعايير الأخلاقية، وقال إنهما يلاحقان السياسة الخارجية الأمريكية منذ عودة ترامب إلى واشنطن عام 2025.

وتُظهر تلك الوثائق أن فينيكس استثمرت رؤوس أموال كبيرة في شركات تعاملت مع الجيش الإسرائيلي بينما كان يخوض حربًا في غزة ولبنان وإيران.

استثمارات في شركات السلاح الإسرائيلية

وذكر التحقيق أن أكبر حصة بين هذه الشركات، وتبلغ قيمتها 265 مليون دولار على الأقل، هي في شركة Elbit Systems، أكبر شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة.

وخلال العام الماضي، حصلت الشركة على عقود بمئات الملايين من الدولارات من وزارة الدفاع الإسرائيلية، من بينها نحو 200 مليون دولار مقابل ذخائر جوية متطورة، و48 مليون دولار مقابل آلاف قذائف المدفعية عيار 155 ملم، و210 ملايين دولار لتحديث دبابات القتال التابعة للجيش.

وكانت إسرائيل أكبر سوق لشركة Elbit في عام 2025، حيث شكلت 32% من إجمالي إيراداتها.

وتمتلك فينيكس حصة لا تقل عن 0.6% في الشركة، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب، وكانت قد استثمرت في Elbit لأكثر من عقد.

وقالت Elbit إنها شهدت زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها من وزارة الدفاع الإسرائيلية مقارنة بمستويات الطلب قبل الحرب بين إسرائيل وغزة.

ومنذ بداية الحرب، ارتفع سعر سهم Elbit بأكثر من 165%، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.

ووفقًا لتحليلات أجرتها CNN ومنظمات حقوقية، عُثر على منتجات الشركة، بما في ذلك قذائف الدبابات شديدة الانفجار وقنابل زنة 500 رطل، في مواقع عدة ضربات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد المدنيين.