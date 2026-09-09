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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: مدير الاستخبارات المركزية قد يحل محل كوشنر وويتكوف في مفاوضات أوكرانيا

البيت الابيض
البيت الابيض
أ ش أ

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة ، أن البيت الأبيض يدرس الاستعانة بجون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، محل المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الأربعاء- أن مسؤولين أمريكيين مقربين من راتكليف أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأنه يستعد للقيام بدور أكبر في الدبلوماسية المكوكية مع روسيا وأوكرانيا، سعيًا إلى إعادة الزخم إلى الجهود الدبلوماسية المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف، في وقت يدرس فيه البيت الأبيض تقليص دور المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، اللذين تقع هذه المهمة حالياً ضمن نطاق اختصاصهما، وذلك وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على هذه الخطط.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق على هذا التغيير، في حين ذكر أشخاص مطلعون على الوضع أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

ودرست الإدارة الأمريكية إجراء تغييرات في فريقها التفاوضي بعد تعثر الجهود التي قادتها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أواخر فبراير، وذلك وفقاً لشخصين شاركا في محادثات غير معلنة (عبر قنوات خلفية) لإنهاء الحرب. وقد جرى تعليق تلك الجهود الدبلوماسية لانشغال إدارة ترامب بالحرب مع إيران، التي اندلعت بعد فترة وجيزة من الجولة الأخيرة للمحادثات التي قادتها واشنطن بشأن أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة رد البيت الأبيض على تقريرها، وجاء فيه "هذه القصة برمتها محض أخبار زائفة... لا شيء من هذه المحادثات المزعومة يحدث في الواقع. يواصل المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر العمل بجدية بالغة للتوصل إلى اتفاق سلام، ويحظيان بثقة الرئيس الكاملة لقيادة المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة".

ووفقا للمصادر المطلعة، من المرجح أن يحتفظ ويتكوف -وهو صديق مقرب لترامب- بمنصبه الحالي مبعوثا أمريكيا خاصا لمهام السلام، وهو دور يشمل المفاوضات في الشرق الأوسط، وأضاف هؤلاء أن الملياردير والمستثمر العقاري قد يظل أيضا مشاركا في ملف أوكرانيا بالتوازي مع راتكليف.

وذكر اثنان من المطلعين على المسألة أن صراعا على النفوذ يدور بين راتكليف وويتكوف حول تحديد أدوار كل منهما ومسؤولياته، بحسب الصحيفة.

فاينانشال تايمز البيت الأبيض سي آي إيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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