معرض العلمين 2026 .. الأكاديمية المصرية للطيران توقع عقد توريد 10 طائرات تدريب جديدة

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، مراسم توقيع عقد لتوريد 10 طائرات تدريب جديدة من طراز «Cessna 172S» لصالح الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران «EAA»، إلى جانب المحركات وقطع الغيار والمراوح والمعدات الأرضية اللازمة، بما يدعم خطط الأكاديمية لتطوير أسطول التدريب ورفع جاهزيتها التشغيلية.

ووقّع العقد كل من الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمهندس أحمد شوقي، رئيس شركة Ariegsa Manufacturing، و David De Kock، مدير مبيعات الطائرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (الشمال والغرب والوسط) بشركة Textron Aviation، الشركة المُصنِّعة لطائرات «Cessna 172S»، باعتباره ممثل الجهة المُصنِّعة والطرف الثالث في التعاقد.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن تطوير منظومة التدريب يأتي ضمن أولويات وزارة الطيران المدني، انطلاقًا من أهمية توفير إمكانات تدريبية متطورة تتوافق مع احتياجات صناعة الطيران ومتطلباتها المتغيرة، مشيرًا إلى أن إضافة الطائرات الجديدة تمثل خطوة عملية لدعم قدرات الأكاديمية وتوفير بيئة تدريبية أكثر كفاءة للدارسين.

موضحًا أن وزارة الطيران المدني تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير منظومة فعالة لإعداد وتأهيل الطيارين والمتخصصين، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز قدرة مؤسسات التدريب المصرية على تلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تمتلك خبرات وإمكانات تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا المجال وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحفني إلى أن توقيع العقد خلال فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس ما يوفره المعرض من فرص للتواصل المباشر مع الشركات العالمية المتخصصة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والإستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في صناعة الطيران.

ومن جانبه، أوضح الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن الطائرات الجديدة تمثل إضافة مهمة إلى أسطول الأكاديمية، وتدعم قدرتها على تنفيذ برامج التدريب بكفاءة، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لتأهيل الطيارين.

وأضاف بأن العقد يشمل، إلى جانب الطائرات، المحركات وقطع الغيار والمراوح والمعدات الأرضية اللازمة، بما يضمن توفير منظومة متكاملة للتشغيل والصيانة ويدعم جاهزية الأسطول الجديد.

ويأتي التعاقد في إطار خطة قطاع الطيران المدني للنهوض بمنظومة التدريب التابعة لها، وتعزيز جاهزية الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بما يدعم تطوير قدراتها ويواكب متطلبات النمو المستقبلي لصناعة النقل الجوي.