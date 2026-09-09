خلال ساعة ولمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 13 منطقة بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800مم بمنطقة كفر العلو، خلال ساعة من الان.

اماكن انقطاع المياه

الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (كفر العلو – الجزيرة – عرب كفر العلو – حلوان البلد – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الاقتصادية والشعبية – شرق حلوان – مدينة الموظفين – تقسيم الاتحاد الاشتراكي – تقسيم سلاح المهندسين – منطقة اطلس – العزبة البحرية).

موعد قطع المياه

وحرصاً من جانب الشركة على استدامة الخدمة سيتم قفل المياه وبدء اعمال الإصلاح اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاربعاء الموافق 9-9-2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس الموافق 10-9-2026.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.