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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر: الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بطريق الواحات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر  الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه بطريق الواحات، وعودة الحركة المرورية بالطريق إلى طبيعتها في الاتجاهين.

وفور ورود البلاغ، انتقلت فرق التشغيل والصيانة والطوارئ بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى موقع العطل، تحت إشراف المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة بجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حيث تم الدفع بفرق العمل والمعدات اللازمة، والتعامل الفوري مع الكسر، مع استمرار الأعمال حتى الانتهاء من الإصلاح والتأكد من استقرار الوضع وعودة الطريق إلى حالته الطبيعية.

وفي الوقت نفسه، تم التنسيق الفوري مع إدارة المرور، حيث وجه اللواء عادل الشاذلي، وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة لقطاع 6 أكتوبر، بسرعة الدفع بالخدمات المرورية إلى موقع العطل، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة وتنظيم حركة السيارات بمحيط منطقة الأعمال، مع انتشار الخدمات المرورية على الطريق ومتابعة الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، بما ساهم في تسيير الحركة وتقليل الكثافات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز تعامل مع العطل فور ورود البلاغ، وتم توجيه فرق التشغيل والصيانة والطوارئ إلى موقع الكسر بشكل عاجل، مع تكثيف العمل حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة والتعامل معها ميدانيًا تمثل أولوية لجهاز المدينة، موضحًا أن التنسيق الفوري بين فرق التشغيل والصيانة وإدارة المرور والجهات المعنية ساهم في سرعة إنهاء الأعمال، بالتوازي مع الحفاظ على حركة المواطنين وتأمين الطريق.

كما أشاد بجهود فرق التشغيل والصيانة والطوارئ في سرعة التعامل مع العطل، وبالجهود التي بذلتها إدارة مرور الجيزة وقطاع 6 أكتوبر في سرعة تنفيذ التحويلات المرورية وانتشار الخدمات وتنظيم حركة السيارات، بما ساهم في الحد من أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال الإصلاح.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة الدورية لشبكات المرافق ورفع درجة الاستعداد لفرق التشغيل والصيانة والطوارئ، وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الخدمات والحفاظ على كفاءة البنية الأساسية بمدينة 6 أكتوبر

كسر خط المياه 6 أكتوبر حركة السيارات الواحات انقطاع المياه

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