جهاز 6 أكتوبر: فتح طريق الواحات و3 ساعات إضافية لإصلاح كسر خط المياه

يواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر أعمال اصلاح كسر خط مياه بطريق الواحات، مع التأكيد على عدم وجود أي هبوط أرضي بالطريق.

أكد جهاز مدينة 6 أكتوبر أن أعمال الإصلاح مستمرة حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال نحو 3 ساعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موقع العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان، وبناءً على تعليمات نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بسرعة التعامل مع كسر خط المياه بطريق الواحات، ومتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا على مدار الساعة.

كما أوضح الجهاز أنه تم استقرار ضغوط المياه على مستوى المدينة، مع إجراء المناورات اللازمة بشبكة المياه لضمان انتظام الضغوط وتوزيع المياه بالشكل المناسب.

انقطاع المياه

ويقتصر تأثر الخدمة حاليًا على انقطاع المياه بالأدوار العليا فقط بالحَي الأول والحَي الثاني، بالمجاورتين السابعة والثامنة، بينما تستمر الخدمة بصورة مستقرة بباقي أنحاء المدينة.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، تم فتح الطريق في الاتجاهين، مع انتظام حركة المركبات وعدم وجود اختناقات مرورية بالطريق.

ويؤكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح لحين الانتهاء منها، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات والحركة المرورية.