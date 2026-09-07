وكالة الفضاء الروسية: انفصال سفينة الشحن «بروجرس إم إس-33» عن محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، انفصال سفينة الشحن "بروجرس إم إس-33"، عن محطة الفضاء الدولية في عملية بثتها الوكالة على الهواء مباشرة.

وكانت السفينة قد أُطلقت إلى الفضاء على متن صاروخ "سويوز- 2.1 أ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 26 أبريل 2026، قبل أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في 28 أبريل.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "بروجرس إم إس-33" نقلت إلى المحطة أكثر من 2.5 طن من الإمدادات والمعدات، من بينها بدلة الفضاء الجديدة "أورلان-إم كيه إس رقم 8"، إضافة إلى معدات ومواد استهلاكية مخصصة لإجراء التجارب العلمية.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قدمت في يونيو الماضي مشروع مرسوم رئاسي، واقترحت من خلاله التوجه بعد عام 2036، للبحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.

وأشار نص المشروع إلى أن تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الأنشطة الفضائية ينص على تركيز الموارد على الاتجاهات والمشاريع الرئيسية، التي تضمن الريادة والسيادة التكنولوجية والأمن والكفاءة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل لروسيا الاتحادية، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية على سطح القمر والكويكبات واستغلالها.

وإضافة إلى ذلك، اقترحت "روسكوسموس"، إطلاق رحلات المركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية بعد عام 2036.