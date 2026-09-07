طلفة تسأل: متى أرتدي الحجاب؟.. أمين الإفتاء: فرض على المرأة بعد بلوغها

أجابت الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من الطفلة حبيبة حسن محمد من محافظة أسيوط حول حكم الحجاب وهل هو فرض على سن 12 سنة.

طفلة تسأل: متى أرتدي الحجاب؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحجاب فرض على المرأة المكلفة شرعًا، أي بعد بلوغها سن التكليف، والذي يتحقق ببلوغ سن الحيض، سواء في سن 12 أو غيره حسب الحالة.

وأشار إلى أن ما قبل سن التكليف يكون من باب التدريب والتعويد على العبادة، وليس إلزامًا شرعيًا كاملًا، مؤكدًا أهمية تربية الأبناء والبنات على العبادات تدريجيًا حتى يسهل عليهم الالتزام بها عند البلوغ.

وأضاف أن النبي ﷺ قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها»، موضحًا أن المقصود هو التعليم والتعويد منذ سن التمييز، حتى لا تكون العبادات ثقيلة عند سن التكليف.

وأكد أن التربية الدينية الصحيحة تعتمد على التدرج والتحبيب وليس القهر، مشددًا على ضرورة غرس القيم الدينية منذ الصغر.