ماكينة ATM أخرجت أموالا زيادة بالخطأ فما الحكم؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم الاحتفاظ بمبلغ زائد خرج له بالخطأ من ماكينة الصراف الآلي (ATM).

حكم الاحتفاظ بمبلغ زائد خرج له بالخطأ من ماكينة الصراف الآلي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الأمر – وإن كان نادر الحدوث – لا يجوز شرعًا الاحتفاظ به، لأن هذه الأموال ليست من حق صاحبها، بل تعود إلى البنك أو الجهة المسؤولة عن الماكينة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وجود زيادة في المبلغ يعني وجود عجز سيتحمله القائمون على تشغيل الماكينة، ما يُعد ظلمًا لهم، مؤكدًا ضرورة إبلاغ البنك فورًا وإعادة المبلغ.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ماكينات الصراف الآلي تكون مزودة بكاميرات وأنظمة مراجعة، ويمكن اكتشاف مثل هذه الحالات بسهولة، لافتًا إلى أن من يأخذ هذه الزيادة يكون قد وقع في أكل أموال الناس بالباطل.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا يجوز اعتبار هذه الأموال «رزقًا ساقه الله»، لأن الرزق لا يكون بما يخالف الشرع، داعيًا إلى التحلي بالأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها.