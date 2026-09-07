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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

أحلام
أحلام
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو قبل خضوعها الى عملية تجميل فى وجهها حيث تقوم بعملية شد الوجه وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

https://www.instagram.com/reel/Dc6nAHksHLp/?stkn=MXVrOGlyYzc2ZHJoNQ==

وقالت احلام : اليوم أنا سويت وجهي بجهاز السوفت ويف.

أحلام تحيي حفلا غنائيا  

وقد أحيت الفنانة أحلام فى مايو الماضي حفلاً غنائيًا كبيرًا على المسرح الكبير بـدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات حفل «ليلة أحلام والموسيقار طلال»، بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل واسع من محبيها الذين حرصوا على المشاركة في واحدة من أبرز السهرات الفنية التي شهدتها القاهرة مؤخرًا.

وقدمت أحلام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشعلت الأجواء بأغنية «فدوة عيونك»، إلى جانب عدد من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة جمهورها، من بينها «فوق ما تصور» و«كأني عمر ما حبيت»، لتتعالى صيحات الإعجاب والتصفيق طوال فقرات الحفل.

وشهدت الأمسية حالة من الانسجام الكبير بين أحلام والحضور، إذ حرصت الفنانة على التفاعل المستمر مع جمهورها، ووجهت كلمات الشكر لكل من حضر الحفل، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم المسارح الفنية في العالم العربي.

كما تميز الحفل بتوزيعات موسيقية مميزة قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ما أضفى أجواءً طربية خاصة على السهرة، خاصة مع الأداء القوي الذي قدمته أحلام طوال الحفل، وسط أجواء فنية راقية حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الذي حققته الفنانة أحلام مؤخرًا من خلال أغنيتها «الله يصيبك»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب الرسمي لأحلام، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي 

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أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

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