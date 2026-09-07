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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية التونسي يجدد تضامنه مع السودان ويدين هجمات الاحتلال على سوريا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

جدد محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التأكيد على تضامن تونس مع الشعب السوداني، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأكد النفطي استمرار الموقف التونسي الداعم للشعب السوداني، مشددًا على أهمية مساندة السودان وشعبه في مواجهة التحديات التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، أدان وزير الخارجية التونسي هجمات الاحتلال التي تستهدف الأراضي السورية، مؤكدًا رفض تونس لاستمرار الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

وشدد النفطي على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على وقف الاعتداءات والتوترات التي تشهدها المنطقة، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

محمد علي النفطي وزير الخارجية والهجرة الداعم للشعب السوداني

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