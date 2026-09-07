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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث مع النفطي أولويات رئاسة تونس لمجلس الجامعة العربية

نبيل فهمي يستقبل وزير الخارجية التونسي
نبيل فهمي يستقبل وزير الخارجية التونسي
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل العربي المشترك والتنسيق بين الأمانة العامة وتونس خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول بصورة خاصة أولويات الرئاسة التونسية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تتسلمها تونس خلال أعمال الدورة العادية (166) للمجلس، مؤكداً أهمية التنسيق الوثيق بين الرئاسة والأمانة العامة بما يسهم في تعزيز التشاور بين الدول العربية، ودعم مسارات التوافق والتقريب بين وجهات النظر حول القضايا المطروحة على المجلس، وتعزيز القدرة على التعامل بصورة جماعية وفاعلة مع التحديات التي تشهدها المنطقة.

تونس تترأس مجلس الجامعة العربية 

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشاد بالمكانة المتميزة لتونس داخل منظومة العمل العربي المشترك، وما قدمته على مدار عقود من إسهامات في دعم الجامعة ومؤسساتها، فضلاً عن احتضانها عدداً من مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وما توفره لها من دعم وتسهيلات للاضطلاع بمهامها.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز الاستفادة من الحضور المؤسسي العربي في تونس، وتعزيز وتفعيل دور مركز جامعة الدول العربية بتونس، وتطوير التنسيق والتكامل بينه وبين المنظمات العربية الموجودة على الأراضي التونسية، بما يسهم في زيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها.

كما تبادل الأمين العام والوزير التونسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات العربية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على تعزيز وحدة الموقف العربي ودور جامعة الدول العربية كإطار جامع للدول العربية.

نبيل فهمي وزير الخارجية التونسي جامعة الدول العربية محمد علي النفطي مجلس جامعة الدول العربية تونس الجامعة العربية

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