شعبة القصابين: الجزار لا يحقق أكثر من 7% ربحا من كيلو اللحوم

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن سوق اللحوم يواجه صعوبات في حركة البيع، مشددًا على ضرورة أن يتحرى نقيب الفلاحين الدقة فيما يصرح به.

وأضاف عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن الجزارين يواجهون تراجعًا في القوة الشرائية، مؤكدًا أنه لا يمكن مهاجمة الجزار وتحميله مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم دون النظر إلى الظروف والتحديات المحيطة بالمهنة.

يؤثر بشكل مباشر على حركة البيع

وأوضح أن هامش ربح الجزار من سعر كيلو اللحوم لا يتجاوز 7%، مشيرًا إلى أن ما يتحمله الجزار من تكاليف وأعباء يؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والأسعار في الأسواق.