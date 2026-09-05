بيطري المنيا: ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير 12 محضرا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمجازر ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على الصحة العامة وضمان تداول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ووجّه محافظ المنيا بمواصلة الحملات التفتيشية بصورة مكثفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين تأتيان في مقدمة أولويات المحافظة.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية على مدار الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا، وضبط 640 كيلوجرامًا و500 جرام من اللحوم البلدية والمصنعة والمجمدة والكبدة المجمدة والأسماك، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر والمنتهية الصلاحية.