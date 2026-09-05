صحة قنا: الكشف على701مواطن بقافلة قرية الحلفاية قبلى بنجع حمادى

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قافلة طبية متكاملة في قرية الحلفاية قبلي بمركز نجع حمادي لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة، تأتي في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ701 مواطن شملت 150 في تخصص الباطنة، و38 في عيادة النساء، 185 أطفال، و163 عظام، و96 جلدية، و20 تنظيم الأسرة، و49 في عيادة الأسنان.

فيما أوضحت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، بأن القافلة قدمت عددًا من الخدمات التكاملية من خلال تنفيذ خلع الأسنان ل 8 مواطنين، و89 تحليل بمعمل الدم، و35 بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 78 مواطن حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بقنا، تنفذ قوافل طبية دورية للمناطق الأكثر احتياجاً لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق الميتهدفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.



