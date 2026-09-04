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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

سوق العمل الأمريكي
سوق العمل الأمريكي
أ ش أ

أضاف الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة في أغسطس، في تحسن طفيف بعد صيف ضعيف لسوق العمل، بينما بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.1% وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل. ورغم ثبات البطالة، فإن وتيرة خلق الوظائف شهدت تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية.

وتمت مراجعة بيانات يونيو ويوليو بالرفع؛ إذ بلغ نمو الوظائف في يونيو 31 ألفاً بعد تعديل الرقم الأولي، بينما تحول يوليو من خسارة معلنة بـ23 ألف وظيفة إلى مكسب بـ21 ألفاً. وكان الاقتصاديون يتوقعون إضافة ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة، فيما أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص أضاف 38 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ يناير. كما أشارت بيانات Challenger, Gray & Christmas إلى أن عمليات التسريح تراجعت بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي.

ويرى اقتصاديون - وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن سوق العمل عالق في حالة "توظيف بطيء وتسريح بطيء"، دون توسع أو انكماش واضح.

كما أظهر تقرير منفصل أن الوظائف الشاغرة وعمليات التسريح لم تتغير كثيراً، وأن معدل الاستقالات بقي ثابتاً، ما يعكس تراجع ثقة العمال في إيجاد وظائف جديدة.

ويشعر الأمريكيون بضغط أكبر مع ارتفاع الأسعار، إذ قفز التضخم السنوي من 2.4% في فبراير إلى 3.4% في يوليو، وبلغ في مايو 4.2%، أعلى مستوى منذ 2023.

وأدّى التضخم المستمر إلى اضطرابات في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد الخزانة منذ بدء الحرب في إيران، ما يهدد بزيادة تكلفة القروض العقارية والطلاب والسيارات.

ويتوقع اقتصاديون رفعاً واحداً على الأقل للفائدة قبل نهاية العام، رغم مخاطر تأثيره على سوق العمل.

وفي خطاب جاكسون هول، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التزامه بخفض التضخم إلى 2% دون تقديم توجيهات واضحة. 

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاحتفى بالأرقام الجديدة وهدد بوقف التجارة مع الدول التي تسجل بلاده معها عجزاً إذا لم يخفض الفيدرالي الفائدة.

الاقتصاد الأميركي سوق العمل مكتب إحصاءات العمل

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