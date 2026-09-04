5 ظواهر جوية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، طقس معتدل إلى حرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 سبتمبر



القاهرة الكبرى: 35 37

السواحل الشمالية الغربية: 31 34

شمال الصعيد: 37 39

الوجه البحري: 34 36

السواحل الشمالية الشرقية: 32 36

جنوب الصعيد: 41 42

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 5 سبتمبر

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض مناطق.

فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).